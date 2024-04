POL-MK: Geschwindigkeitsmessung auf der B54

Menden (ots) - In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in einen Lkw an der Delyner Straße und entwendeten mehrere Hochwertige Werkzeuge. Am Bräuckerweg wurden in der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochmorgen zwei Treckingräder der Marke Bulls aus einer verschlossenen Garage entwendet. Dabei handelt es sich um ein blaues Jungenfahrrad und ...

mehr