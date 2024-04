Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Samstag (30.03.2024) ist es gegen 17.55 Uhr in Reckenfeld im Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Grüner Grund zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 37-jährige Radfahrer aus Greven fuhr auf der Bahnhofstraße aus Fahrtrichtung Bahnhof kommend. Kurz hinter der Straße Kirchplatz wollte er nach links in die Straße Grüner Grund einbiegen. Dabei kam ihm nach eigenen Angaben ein Fahrzeug aus der Straße Grüner Grund entgegen. Der Radfahrer musste diesem ausweichen und stürzte. Ob es dabei zu einer Kollision mit dem Fahrzeug kam, ist unbekannt. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall oder den verletzten Radfahrer zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571-928-4455.

