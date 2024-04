POL-ST: Emsdetten, Motorrad und Auto kollidieren - Motorradfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Am Mittwoch (03.04.24) gegen 10.10 Uhr ist eine 52-jährige Radfahrerin auf der Kirchstraße gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Die Emsdettenerin befuhr die Kirchstraße in Richtung Elbersstraße und wollte nach rechts in die Karlstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen kam die 52-Jährige aufgrund der nassen Fahrbahn zu ...

