Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Mit 200 km/h auf der B54 Die Polizei sucht Zeugen

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (28.03.24) gegen 20.00 Uhr fuhr eine 20-jährige Steinfurterin mit einem weißen Mercedes Coupé mit etwa 200 km/h die B54 von Gronau in Richtung Steinfurt. Dabei soll sie sich verkehrsgefährdend verhalten haben, insbesondere gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern und während Überholmanövern. Die junge Fahrerin wurde durch die Polizei kontrolliert und der Führerschein wurde vorerst beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen das Fahrzeug auf der B54 aufgefallen ist und die Angaben zu der Fahrt machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter 02551-154115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell