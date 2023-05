Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer nach Sturz im Krankenhaus verstorben

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Ein 47-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr am Dienstag, 17. Mai, gegen 22.45 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Heerstraße aus Richtung Millich kommend in Richtung Wassenberg. Dabei nutzte er den linksseitigen Radweg. Kurz hinter der Einmündung zur Hermann-Janßen-Straße stürzte er zu Boden und blieb dort liegen. Zeugen kamen dem Mann zur Hilfe und wählten den Notruf. Trotz Reanimation verstarb der Hückelhovener im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein internistischer Notfall der Grund für den Sturz gewesen sein. Die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell