Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Zigarettenautomat aufgebrochen Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Dienstag (02.04.), 20.00 Uhr bis Mittwoch (03.04.), 19.40 Uhr ist an der Bahnhofstraße, Ecke Wörthstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Der oder die Täter haben den Automaten gewaltsam geöffnet. Sie entwendeten die Zigaretten und das Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

