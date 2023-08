POL-HB: Nr.: 0502--Scheiben an Parteibüro eingeschlagen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sandstraße Zeit: 26.08.23, 11.50 Uhr

Samstagmittag schlugen Unbekannte die Scheiben an einem Parteibüro in der Bremer Altstadt ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen hatten einen vermummten Mann gesehen, der mit einem Straßenschild aus der Buchtstraße gerannt kam. Wenig später hörten sie Scheibenklirren und sahen den Vermummtem mit zwei anderen Verdächtigen in Richtung Domsheide flüchten. Alarmierte Einsatzkräfte stellten an dem FDP-Büro an der Sandstraße zwei eingeschlagene Fensterscheiben und eine beschädigte Eingangstür fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und fragt, wem die Verdächtigen aufgefallen sind. Einer soll etwa 1,85 Meter groß, schlank und athletisch sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und einen schwarzen Schal um den Kopf gewickelt. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell