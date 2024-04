Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Montag (08.04.) ist es gegen 08.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Altenberger Straße gekommen. Ein 74-jähriger Autofahrer aus Steinfurt fuhr rückwärts mit seinem Mercedes aus einer Parklücke. Dabei übersah er ersten Ermittlungen zufolge eine 89-jährige Frau aus Steinfurt, die in Höhe des Autos zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs war. Dadurch stürzte die Frau. Als der 74-Jährige dann wieder vorwärts fuhr kam die Frau unter den Wagen. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

