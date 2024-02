LPI-J: Mit Fahrzeug kollidiert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Komplett neu einkleiden wollte sich am Montagmittag eine Familie in einem Verbrauchermarkt in der Rodaer Straße. Jedoch war es mit dem Bezahlwillen nicht weit her. Einem Mitarbeiter fiel die Tat auf und dieser informierte die Polizei. Wie sich herausstellte entwendeten die Langfinger eine Reisetasche, worin sie ihr Beutegut im Wert von ca. 400,- Euro verstauten. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung ...

mehr