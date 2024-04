Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kollision zwischen Fahrrad und Auto

Rheine (ots)

Am Sonntag (07.04.2024) kam es gegen 15.30 Uhr im Kreuzungsbereich Salzbergener Straße / Neuenkirchener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Nordwalder fuhr mit einem Smart auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Kardinal-Galen-Ring. Zur selben Zeit war eine 71-jährige Rheinenserin mit ihrem Fahrrad auf der Neuenkirchener Straße unterwegs und querte im Kreuzungsbereich die Salzbergener Straße in Richtung Innenstadt. Zu dieser Zeit war die Ampelanlage im kompletten Kreuzungsbereich ausgefallen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der Nordwalder die Radfahrerin, als er in die Kreuzung einfuhr und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

