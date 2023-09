POL-RE: Castrop-Rauxel: Anhänger gestohlen

Recklinghausen (ots) - Bottrop In der Nacht zu Sonntag suchte die Polizei u.a. mit einem Hubschrauber nach zwei Dieben, die zuvor in die Büroräume eines Geschäfts an der Pelsstraße eingebrochen waren. Sie verschafften sich Zugang zum Büro, indem sie ein auf Kipp stehendes Fenster öffneten. Im Büro wollten sie sich an dem Tresor zu schaffen machen, wurden aber von der Alarmanlage aufgeschreckt und flüchteten. Ein ...

