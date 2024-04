Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Samstag, 20. April 2024, 21:00 Uhr bis Montag, 22. April 2024, 07:00 Uhr, auf das Gelände eines Lebensmittelmarktes an der Bahnhofsallee und beschädigten im rückwärtigen Bereich eine Fensterscheibe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840-0) entgegen.

Löningen - Fahren unter dem Einfluss von Cannabis

Am Freitag, 26. April 2023, 01:40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Löningen mit seinem Pkw die Lodberger Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC. Zudem stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Cappeln - Geschwindigkeitsüberschreitung

Am Freitag, 19. April 2024, gegen 21:30 Uhr befuhr eine 19-jährige Heranwachsende aus Cappeln die Warnstedter Straße. Im Bereich der 70er Zone wurden die eingesetzten Beamten und Beamtinnen auf den Pkw der 19-Jährigen aufmerksam, da sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Einsatzkräfte führten eine sog. Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren durch. Diese ergab eine Geschwindigkeit von rund 140 km/h. Abzüglich aller Toleranzen blieb ein vorwerfbarer Wert von 112 km/h. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten wurde eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 25. April 2024, gegen 07:45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw die Große Straße in Richtung Emstek. An der dortigen Einmündung kommt es zum Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Pkw einer 49-jährigen Frau aus Cappeln, welche verkehrsbedingt an der Einmündung halten musste. Durch den Zusammenstoß wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 7.000,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 25. April 2024, gegen 08:00 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw den Bührener Ring in Richtung Resthauser Straße. An der dortigen Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem kreuzenden Pkw einer 53-jährigen Frau aus Resthausen. Beide Beteiligte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 25. April 2024, gegen 09:45 Uhr befuhr ein 35-jähiger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Erfurter Straße in Richtung Leipziger Straße. Auf Höhe einer Verkehrsinsel kam es zum Zusammenstoß mit einem 70-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

