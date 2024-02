LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Auto

Landkreis Sömmerda (ots) - In Kölleda schlugen Diebe zwischen dem 16.02.2024 und 17.02.2024 in einer Kleingartenanlage zu. Insgesamt betraten sie acht Parzellen und griffen die jeweiligen Gartenlauben an. In sechs Fällen scheiterten die Täter bereits an den Türen der Datschen. Bei zwei Gartenlauben gelang es ihnen jedoch, die Türen aufzubrechen und die Lauben zu durchwühlen. Die Einbrecher erbeuteten eine ...

mehr