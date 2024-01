Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher ging es um die Wurst/ Falsche Bank-Mitarbeiterin am Telefon

Halver (ots)

Um die Wurst ging es einem Einbrecher in der Nacht zum Freitag in einem Imbiss an der Märkischen Straße. Am Samstagmorgen bemerkte ein Zeuge, dass die Jalousie des vor dem Baumarkt stehenden Imbissstandes aufgebrochen war. Ein Unbekannter leerte ein Kühlfach mit Würstchen, Frikadellen und Nackensteaks. Außerdem verschüttete er einen Behälter mit Currysoße in dem Imbissrondell.

Eine 61-jährige Halveranerin ist auf falsche Bankmitarbeiterin hereingefallen. Am Samstagabend gegen 19.45 Uhr meldete sich eine unbekannte Betrügerin am Telefon der Halveranerin und gab sich als Mitarbeiterin der Bank aus. Ihre Bank habe verdächtige Transaktionen festgestellt. Um die Überweisungen rückgängig zu machen, sollte sich die Halveranerin mit ihren Onlinebanking-Daten auf einer besonderen Webseite anmelden. Damit lieferte sie den Betrügern allerdings ihre Zugangsdaten. In der Folge wurde eine hohe Summe von ihrem Konto transferiert. Die Masche ist leider bekannt und war bereits mehrfach auch im Märkischen Kreis erfolgreich. Die Banken warnen immer wieder davor, am Telefon Zugangsdaten zu nennen. Dasselbe gilt natürlich für x-beliebige Webseiten. Grundsätzlich sollten sich Onlinebanking-Nutzer nur über die Seite ihrer Bank einloggen oder ihre Konten über ihre Banking-Software bzw. -Apps verwalten. (cris)

