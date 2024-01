Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche, Randale an der Tankstelle, Pkw beschädigt, Wechseltrickbetrüger und andere Straftaten

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Samstagmorgen, kurz nach 0 Uhr, in eine Apotheke an der Raiffeisenstraße eingebrochen. Angaben zur möglichen Beute konnte bei Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden.

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen wurde an der Hardtstraße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Unbekannte durchsuchten mindestens drei Kellerabteile und stahlen einen Makita-Werkzeugkoffer, einen Bosch-Schlagbohrer, ein Tablett und Schuhe.

Am Leckeweg wurde am frühen Montagmorgen ein in einer Einfahrt parkender Pkw durchwühlt. Der Täter entwendete Bargeld und einen Rucksack. Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag entwendeten Unbekannte Werkzeug von einem Planenanhänger, der an der Hämmerstraße parkte.

Ein 44-jähriger Mann randalierte am Sonntagabend auf dem Gelände einer Tankstelle an der Baarstraße. Dabei trat er gegen die Tür eines Pkw und beschädigte diese. Die Polizeibeamten nahmen den alkoholisierten Mann ohne festen Wohnsitz zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Am Wochenende wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag wurden an einem orangefarbenen Fiat Panda zwei Reifen zerstochen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag zerkratzten Unbekannte am Gerlingser Weg einen grauen Opel Astra. Am Donnerstag zwischen 18.26 und 21 Uhr wurde an der Hugo-Schultz-Straße ein schwarzer Corsa zerkratzt. Zwischen dem 17. Januar und dem vergangenen Sonntagabend steckten in den Reifen eines grauen Skoda Fabia Nägel bzw. Schrauben.

Am Freitagabend sind Unbekannte auf ein Firmengelände an der Zollhausstraße eingedrungen. Sie transportierten eine Kabeltrommel an einen Zaun - vermutlich, um sie später von dort aus abzutransportieren.

Eine aufmerksame Ehefrau verhinderte am Freitag, dass ein Unbekannter ihrem Mann Geld aus der Geldbörse stehlen konnte. Das Ehepaar hatte gerade eingekauft und wollte die Waren im Parkhaus am Theodor-Heuss-Ring ins Fahrzeug laden. Ein Mann sprach den 77-jährigen Senior an und bat, ihm Geld zu wechseln. Als der Angesprochene die Geldbörse zückte, griff ihm der Fremde in die Geldbörse. Die Ehefrau sah dies und warnte ihn durch lautes Rufen. So wurden mehrere andere Passanten auf den Vorfall aufmerksam. Der Unbekannte hatte sogar bereits einen Geldschein gegriffen. Er flüchtete jedoch ohne Beute. Der Unbekannte wurde auf ein Alter von 30 bis 35 Jahren und eine Größe um 1,65 Meter geschätzt und hat eine "stabile" Figur. Er trug schwarze Kleidung, kurze Haare und einen dunklen Dreitagebart.

Aus einem Garten an der Straße Eichenhohl wurde zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag ein Gartentisch gestohlen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen wurde in diverse Gartenhäuschen der Kleingartenanlage an der Parkstraße eingebrochen oder versucht, einzubrechen. Nach bisherigem Sachschaden machte der Täter jedoch keine Beute. Es blieb bei Sachschäden.

Eine Hundehalterin meldete sich am Sonntagmittag bei der Polizei und gab einen möglichen Giftköder ab. Die Hagenerin war mit ihrem Hund nördlich des Sportplatzes "Westiger Kreuz" unterwegs. Ihr Mischlingshund hatte die mit einer unbekannten Substanz angereicherte Wurst bereits im Maul, als die Frau beherzt zugriff und ihrem Hund die Wurst wieder abnahm. Sie brachte den Hund zum Tierarzt, der zur Anzeige bei der Polizei riet. Die stellte die Wurst sicher. (cris)

