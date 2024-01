Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Container und leerstehende Hütte brennen/Versuchter Raubüberfall mit Pfefferspray/Blitzer mit Graffiti besprüht

Lüdenscheid (ots)

Am Wochenende brannten erneut Altpapiercontainer im Stadtgebiet. In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:05 Uhr, war ein Container im Bereich Schlitterbacher Straße/Straßburger Weg betroffen. Am Sonntag, gegen 22:20 Uhr, einer in der Friedrichstraße, gegen 22:40 Uhr in der Parkstraße und gegen 23:45 Uhr abermals an der Schlittenbacher Straße. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Täterhinweise liegen nicht vor. Zusammenhänge zu bisherigen, gleichgelagerten Brandfällen werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft. (schl)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:45 Uhr, brannte eine leerstehende Hütte am alten "Sportplatz Höh" in der Herscheider Landstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand in der schon zuvor erheblich beschädigten Hütte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Brand höchstwahrscheinlich vorsätzlich gelegt worden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Ein 29-jähriger aus Bulgarien schlief am Samstagabend in der Golsberger Straße in seinem Auto. Gegen 21:50 Uhr klopfte es plötzlich an seiner Scheibe. Zwei unbekannte Männer befanden sich vor seinem Fahrzeug. Als er das Fenster auf der Fahrerseite ein Stück herunterkurbelte, um mit den Männern zu sprechen, sprühte ihm einer der beiden Pfefferspray ins Gesicht. Zudem versuchte er die verschlossene Tür zu öffnen. Als der Geschädigte daraufhin den Motor startete, flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Sie können wie folgt beschrieben werden:

1.Person mit Pfefferspray:

- 180cm bis 185cm groß - 28 bis 35 Jahre alt - schlanke Statur

2.Person:

- 190cm bis 195cm groß - 28 bis 35 Jahre alt - schlanke Statur

Der Geschädigte benötigte keine ärztliche Behandlung. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Ein Zeuge beobachtete am frühen Samstagmorgen, gegen 01:10 Uhr, wie zwei Jugendliche einen Blitzer an der Brüderstraße mit roter Farbe besprühten. Einer der beiden war dunkel gekleidet. Der zweite Jugendliche trug eine weiße Jacke und eine blaue Jeans. Die alarmierten Polizisten konnten die Tatverdächtigen nicht mehr antreffen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

