Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz

Lippstadt-Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag führte die Polizei Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz in Kooperation mit Beamten der Polizei Unna und Hamm durch. Im Fokus bei dem behördenübergreifenden Einsatz stand die Reduzierung der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern und Pedelec-Fahrern. In den Städten Lippstadt und Soest kontrollierten die Beamten in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Außerdem wurden in den verkehrsberuhigten Bereichen vor Schulen und Kindergärten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Ergebnis wurden 143 Geschwindigkeitsverstöße geahndet sowie acht sonstige Verstöße von Fahrzeugführern. 33 Radfahrer verstießen gegen die Verkehrsregeln und mussten ein Verwarnungsgeld entrichten. Die Polizei Lippstadt wird auch zukünftig derartige Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle durchführen.(dk)

