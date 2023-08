Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme eines aggressiven Mountainbike-Fahrers - Pkw-Fahrer wird gesucht

Soest (ots)

Am 16. August, gegen 16:15 Uhr, meldete ein Zeuge einen beinahe Unfall an der Kreuzung Westenhellweg/Wisbyring. Ein 23-jähriger Soester war mit seinem E-Mountainbike unterwegs und war fast mit einem Pkw kollidiert. Zwischen dem Fahrer des Pkw und dem Mountainbike-Fahrer kam es zu einem Streitgespräch. Der 23-Jährige verhielt sich nach Angaben des 46-jährigen Zeugen sehr aggressiv und schlug mit der Faust auf die Motorhaube des beteiligten Pkw. Danach bedrohte der 23-Jährigen den 46-jährigen Soester mit einem Gegenstand, ähnlich eines Schlagstocks, der lediglich zwischen den Beteiligten schlichten wollte. Danach entfernte er sich mit seinem Mountainbike und einem Rucksack auf dem Rücken in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, durch die Polizei, konnte der Mountainbike-Fahrer auf dem Thomas-Borchwede-Weg gestellt werden. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden ein Tierabwehrspray und Betäubungsmittel aufgefunden. Den Rucksack hatte er nicht mehr bei sich. Dieser konnte durch weitere Polizeibeamte im Nahbereich aufgefunden werden. In dem Rucksack befand sich ebenfalls Betäubungsmittel. Ein Schlagstock konnte nicht aufgefunden werden. Der Rucksack samt Inhalt wurde sichergestellt und der 23-Jährige vorläufig festgenommen. Er war bereits wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten, sodass er im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt wird. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer des Pkw, der in das Streitgespräch verwickelt war, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

