Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall beim Abbiegen

Ense - Bremen (ots)

Am 16. August, um 14:50 Uhr, ereignete sich auf dem Rochollweg ein Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Radfahrerin aus Ense beabsichtigte nach links auf das Geländes des Raiffeisenmarktes einzubiegen. Sie kündigte dies nicht per Handzeichen an und ordnete sich, ohne ihrer Rückschaupflicht nachzukommen, nach links ein. Im gleichen Augenblick entschloss sich eine 49-jährige VW-Fahrerin aus Ense, die Radfahrerin zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerinn stürzte und sich verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. (ja)

