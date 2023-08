Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Keller aufgebrochen

Geseke (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 15. August, 17 Uhr und dem 16. August 12:15 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Störmeder Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam insgesamt sieben Kellertüren und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nach bisherigen Ermittlungen wurden Angelsportartikel, Spielzeuge und Sperrmüll entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

