Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz

Lippstadt (ots)

Die Polizei Lippstadt führte am 8. August, in der Zeit von 6 bis 13 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in Lippstadt durch. Im Fokus der Maßnahmen stand insbesondere die Bekämpfung der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Pedelec-Fahrern. Die Beamten führten Verkehrskontrollen auf den viel befahrenen Pendlerstrecken im Innenstadtbereich durch. Da auch bedingt durch den Schulbeginn viele Kinder und Jugendliche auf ihren Fahrrädern unterwegs waren, wurden zahlreiche verkehrsdidaktische Gespräche geführt, um auf die Einhaltung der Verkehrsregeln hinzuweisen. Im Ergebnis konnten 33 Verkehrsverstöße geahndet werden. Die Polizei Lippstadt wird auch in der Zukunft regelmäßig derartige Schwerpunkteinsätze durchführen.(dk)

