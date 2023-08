Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer schwer verletzt

Anröchte - Uelde (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr, kam es auf dem Liesterweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Anröchter war mit seiner Kawasaki auf dem Feldweg in Fahrtrichtung B 516 unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine Spaziergängerin informierte die Polizei und die Rettungskräfte. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Anröchter alkoholisiert war und sein Motorrad bereits seit fast drei Jahren keinen Versicherungsschutz mehr hatte. Außerdem trug er keine Schutzkleidung. Der 51-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung und Blutprobenentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Führerschein des Anröchters wurde sichergestellt und entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden. (ja)

