Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter versucht in Firma einzubrechen

Balve (ots)

Ein Unbekannter versuchte am frühen Freitagmorgen, zwischen 00.30 und 01:00 Uhr, in eine Firma in der Straße Am Bahnhof einzubrechen. Der Mann schlug undtrat unter anderem gegen die Fenster und Türen. Er gelangte allerdings nicht ins Innere. Bei seiner Tat wurde er gefilmt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- kurz geschorene Haare oder Glatze - hagere Gestalt - Winterjacke - Jogginghose mit hellem Streifen an der Seite - Arbeitsschuhe

Hinweise zur Identität nimmt die Polizeiwache in Menden runter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell