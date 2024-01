POL-MK: VW Golf massiv beschädigt

Altena (ots) - Aus einer leerstehenden Fabrikhalle am Winkelsen wurden in der Nacht zum Donnerstag diverse elektronische Bauteile und Kupferkabel gestohlen. Außerdem brachen die Täter einen in der Halle abgestellten Wohnwagen auf und durchwühlten ihn. Die Polizei stellte Tatwerkzeug sicher. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

