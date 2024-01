POL-MK: Spielekonsole gestohlen: Fahndung mit Foto

Halver (ots) - Unbekannte sind am Mittwochabend oder in der folgenden Nacht in eine Firma an der Kruppstraße eingebrochen. Sie rissen einen Bewegungsmelder von der Wand, hebelten ein Fenster auf und durchwühlten ein Büro. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zur möglichen Beute gemacht werden. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr