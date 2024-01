Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sechs Verkehrsunfälle in Folge von Glatteis

Simmern (Hunsrück) (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern kam es am Morgen des 23.01.2024 zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen in Folge von Glatteis. Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Fahrradfahrerin verletzt. Bei den weiteren Unfällen blieb es bei Sachschaden.

08:30 in 55494 Wahlbach

Eine Sprinter-Fahrerin befuhr die K 50 aus Richtung Pleizenhausen kommend in Richtung Wahlbach. Ein weiterer Sprinter-Fahrer befuhr die K 50 entgegengesetzt. Die Fahrerin kam in einer Kurve aufgrund glatter Fahrbahn auf die Gegenspur und touchierte den entgegenkommenden Sprinter leicht. Anschließend wurde sie zurück geschleudert und kam im Straßengraben zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

08:40 in 55469 Riegenroth

Ein Fahrzeugführer befuhr die K 41 aus Richtung Riegenroth kommend in Fahrtrichtung Budenbach. In einer Rechtskurve kam er aufgrund von Glatteis zunächst auf die Gegenspur und touchierte anschließend die Leitplanke. Der PKW blieb beschädigt auf der Fahrbahn liegen. Zwecks Bergung musste die K 41 zeitweise gesperrt werden. Der Fahrzeugführer wurde bei den Unfall nicht verletzt.

09:12 Uhr in 55481 Kirchberg

In der Theodor-Heuss-Straße in Kirchberg wurde eine Fahrradfahrerin festgestellt. Sie stürzte vermutlich aufgrund von Glatteis und zog ich eine Kopfverletzung zu. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

09:19 Uhr und 09:32 Uhr in 55483 Unzenberg

Auf der L 228 Ortsausfahrt Unzenberg in Richtung Heinzenbach rutschten zwei PKW-Fahrer innerhalb kürzester Zeit von der Fahrbahn und beschädigten einen Gartenzaun sowie ein Verkehrszeichen. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt.

09:52 Uhr in 55481 Maitzborn

Ein PKW Fahrer befuhr die K7 aus Richtung Kirchberg kommend in Fahrtrichtung Maitzborn. Ortseingang Maitzborn kam dieser auf spiegelglatter Fahrbahn zunächst nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend über die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen sowie einer Begrenzungsmauer. Es entstand Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell