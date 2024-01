POL-PDKO: Einsätze aufgrund Straßenglätte

Andernach (ots) - Aufgrund des eingetretenen Tauwetters kam es in den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet Andernach sowie in den umliegenden Ortschaften vermehrt zu Glatteis. In diesem Zusammenhang mussten die Beamten der PI Andernach insgesamt zu 11 Verkehrsunfällen ausrücken. In Zuge der Unfallaufnahmen kam es teilweise zu Straßensperren, da diese aufgrund der ...

mehr