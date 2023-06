Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW-Vollbrand

Bild-Infos

Download

Newel (ots)

Am 03.06.2023 gegen 19:25 Uhr kam es auf der K 22, zwischen Kordel und Newel zu einem PKW-Vollbrand. Während der Fahrt fing der Mini im Bereich der Batterie plötzlich an zu Qualmen. Der 59-jährige Fahrzeugführer stoppte den PKW umgehend und konnte sich aus dem Fahrzeug retten, bevor er lichterloh in Flammen aufging. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt in Frage kommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 EUR. Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Schweich, die Feuerwehren Kordel und Newel, die den Vollbrand unter Kontrolle brachten und löschten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell