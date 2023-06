Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Morbach (ots)

In der Nacht des 03.06.2023 (Samstag), wurden in dem Zeitraum von 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr mehrere Heckenpflanzen eines Anwesens in der Feldstraße in Morbach durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Zudem sollen sich der/die Täter auch im Garten des Anwesens aufgehalten haben. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum festgestellt haben oder sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach.

