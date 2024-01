Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erhöhtes Unfallaufkommen aufgrund von Glatteis

Andernach (ots)

Aufgrund des eingetretenen Tauwetters kam es in den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet Andernach sowie in den umliegenden Ortschaften vermehrt zu Glatteis. In diesem Zusammenhang mussten die Beamten der PI Andernach insgesamt zu 11 Verkehrsunfällen ausrücken. In Zuge der Unfallaufnahmen kam es teilweise zu Straßensperren, da diese aufgrund der Glätte für den PKW-Verkehr nicht passierbar waren. Die Straßenmeistereien und der Bauhof der Stadt Andernach musste die zahlreichen Gefahrenstellen anfahren und mittels Streufahrzeugen von der Glätte befreien. Glücklicher Weise kam es zu keinen Personenschäden. Die Polizei bittet daher die Verkehrsteilnehmer auch in den kommenden Tagen und Wochen besonders achtsam zu fahren und die Geschwindigkeit der entsprechenden Straßen- und Witterungsverhältnisse anzupassen.

