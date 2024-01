Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus oder an Fahrzeugen/ Spendendose geleert/ Tasche weg

Is.-Letmathe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchten Unbekannte am Stenglingser Weg den Tankdeckel eines Lkw aufzubrechen. Der Verschluss wurde beschädigt. An der Straße Grudene zerstörten Unbekannte am Freitagmorgen die hintere linke Scheibe eines Pkw. So konnten sie den Innenraum durchwühlen. Offenbar fanden sie jedoch nichts Verwertbares. Erfolgreicher waren Diebe in der Nacht zum Freitag am Streckenbacher Weg: Dort entwendeten sie aus einem Peugeot Partner eine Geldbörse samt persönlichen Papieren.

Ein Unbekannter hat am Samstag die Spendendose einer Moschee an der Gennaer Straße geplündert. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Mann kurz nach 16 Uhr den Gebetsraum betritt, die Dose mitnimmt und den aufgeschlitzten Behälter kurz darauf wieder abstellt - ohne Geld. Der Unbekannte wird auf etwa 30 Jahre geschätzt. Er trug eine schwarze Jacke, einen weißen Pullover und eine blaue Jeans. Er hat schwarze, kurze Haare und Bart. Die Polizei wurde hinzu geholt und Strafanzeige gestellt.

Einer 53-jährigen Frau wurde am Freitag in der Letmather Innenstadt die Handtasche vermutlich gestohlen. Sie hielt sich in einem Warenhaus an der Hagener Straße auf. Sie verließ das Geschäft jedoch ohne Handtasche. Das fiel ihr allerdings erst draußen auf der Straße auf. Die Suche nach der Tasche verlief erfolglos, weshalb die Betroffene Anzeige bei der Polizei erstattete. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell