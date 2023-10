Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jever

Jever (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am 30.10.2023, im Zeitraum von 09:55 Uhr bis 10:15, beschädigen Unbekannte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw im Innenstadtbereich in Jever. Das Fahrzeug wurde im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz am Alten Markt 18 in Jever, neben der Touristeninformation, abgestellt. Durch Unbekannte wird die Seitenscheibe hinten links durch eine Schlagmarke derart beschädigt, dass sie aus der Fassung bricht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Pkw durchbricht Zaun

Am 31.10.2023, gegen 03:00 Uhr, kommt es in Schortens, im Bereich des Nordfrost-Ringes, in Höhe einer Kfz-Werkstatt, zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Bockhorn verliert alleinbeteiligt in einer Linkskurve aufgrund unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und durchschlägt den Zaun der oben genannten Kfz-Werkstatt. Am Fahrzeug und am Zaun entsteht Sachschaden, der Fahrzeugführer bleibt unverletzt.

