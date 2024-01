Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei auf Trab gehalten, nun inhaftiert

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag vollstreckte die Kriminalpolizei einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 25-jährigen in Kaiserslautern lebenden Mann. Grund des Haftbefehls: Er ist sieben gewerbsmäßiger Ladendiebstähle innerhalb von vier Wochen dringend verdächtig. Bereits zuvor fiel er im Bereich der Verbandsgemeinde Weilerbach der Polizei immer wieder negativ auf. Aufgrund der Häufigkeit der begangenen Straftaten regte die Polizei einen Untersuchungshaftbefehl bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern an. Einsatzkräfte nahmen den 25-Jährigen zuhause widerstandlos fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr an. Der Verdächtige machte von seinem Schweigerecht gebrauch und machte keine Angaben zur Sache. Die Ermittlungen laufen. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell