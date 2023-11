Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufsitzmäher von Sportgelände entwendet

Hildesheim (ots)

Gronau (oss). Unbekannte entwendeten in der Nacht auf den 16.11.23 vom Sportgelände in Heinum einen Aufsitzmäher, der in einem verschlossenen Schuppen stand. Der Abtransport muss mit einem Transporter oder Anhänger erfolgt sein. Geschädigt ist der Sportverein Heinum, die Schadenshöhe beträgt ca. 3600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gronau (05182-923370) oder Elze (05058-93380) in Verbindung zu setzen.

