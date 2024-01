Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand mit verstorbener Person

Martinshöhe (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei einem Brand eines Wohnhauses am frühen Freitagmorgen ist eine Person ums Leben gekommen. Gegen 1 Uhr rückte der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei in die Felsenbrunnerstraße aus. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stand das Haus im Vollbrand. Vor dem Anwesen hatten sich bereits vier Bewohner in Sicherheit gebracht. Ein 45-jähriger Mann wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Eine Verbringung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Brandbekämpfer fanden eine leblose Frau in dem Einfamilienhaus. Hierbei dürfte es sich um eine 66-jährige Hausbewohnerin handeln. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen und zur Brandursache dauern an. Den entstandenen Gebäudeschaden schätzt die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag. |kfa

