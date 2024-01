Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde eine Tiefgarage im Gersweilerweg zum Tatort eines Diebstahls aus einem Auto. Nach Angaben des 29-jährigen Halters habe er sein Auto am Dienstag um 17:30 Uhr in der Garage abgestellt. Als er am folgenden Morgen gegen 8 Uhr zurückkam, stellte der Mann fest, dass ein Rucksack, Handschuhe und Münzgeld fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Für sachdienliche Angaben kann die Polizei in Kaiserlautern unter der Telefonnummer 0631-369 2150 erreicht werden. |kfa

