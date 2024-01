Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch schlägt fehl

Kaiserslautern (ots)

Ein Anrufer aus der Vogelhammerstraße meldete sich am Mittwochvormittag bei der Polizei, um einen Einbruchsversuch anzuzeigen. Laut seinen Angaben habe er am Vorabend um 19.30 Uhr seine Haustür abgeschlossen. Als er sie am Vormittag, um 11:30 Uhr wieder aufschließen wollte, bemerkte er, dass das Schloss beschädigt war. Offensichtlich hatten sich Unbekannte daran zu schaffen gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es den Tätern nicht gelungen, in das Wohnhaus einzudringen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

