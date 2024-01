Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und weggefahren

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht wegen einer Unfallflucht Zeugen in der Leibnizstraße. Nach den Angaben einer 34-jährigen Stadtbewohnerin, parkte sie ihren Hyundai i30 am Dienstag gegen 17:30 Uhr am Straßenrand. Als sie nach knapp einer halben Stunde wieder an ihren Wagen kam, sah sie, dass er stark beschädigt war. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug, um einen blauen VW Golf 7 handelt. Hinweise zu dem unbekannten Auto sowie dem Fahrer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631-369 2150 entgegen. |kfa

