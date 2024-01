Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelte wegen eines Diebstahls in der Augustastraße. Am Montag parkte eine 23-jährige Frau ihren Wagen gegen 20:30 Uhr in der Straße. Bei ihrer Rückkehr am darauffolgenden Morgen bemerkte sie, dass eine Tasche aus dem Fahrzeuginneren fehlte. Darin befand sich unter anderem der Geldbeutel der Geschädigten. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

