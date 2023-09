Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfallflucht

Hünfeld. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag (26.09.), zwischen 10:30 und 11:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Josefstraße. Eine 38-jährige Hünfelderin parkte nach aktuellem Kenntnisstand ihren schwarzen VW Golf ordnungsgemäß in einer der dortigen Parkboxen gegenüber eines Bekleidungsgeschäftes. Als sie wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass dieser hinten links im Bereich des Kotflügels beschädigt wurde. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Einparken beziehungsweise ausparken den VW und setzte seine Fahrt dann fort, ohne sich zu melden. Der Schaden beläuft sich auf etwa circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hünfeld unter der Telefonnummer 066296580 zu melden.

Polizeistation Hünfeld

Unfall mit Krad

Fulda. Ein 52-jähriger Krad-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (26.09.) schwer verletzt. Eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 16.30 Uhr die Lehnerzer Straße aus Richtung Dorfallee kommend in Fahrtrichtung Leipziger Straße und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abbiegen. Herbei stieß sie aus noch unklarer Ursache mit dem entgegenkommenden Krad-Fahrer zusammen. Trotz Bremsung, prallte dieser frontal in den Mercedes, wurde über die Motorhaube geschleudert und kam auf dem Asphalt zum Liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht Fulda. Am Dienstag (26.09.), wurde in der Zeit zwischen 8:20 Uhr und 17 Uhr, ein blauer VW Passat im hinteren Bereich des Parkplatzes Weimarer Straße durch ein unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Nach momentanen Erkenntnissen könnte es bei dem verursachenden Fahrzeug um einen blauen, mit Rost behafteten Lkw gehandelt haben. Es entstand Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall

Neuenstein. Am Montag (25.09.), gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger mit einem Firmenfahrzeug die Straße "Am Leimen". Als er seinem Pkw in Höhe Hausnummer 6 rangierte, streifte er aus noch unbekannter Ursache einen Straßenlaternenmast. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Alleinunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (27.09.), gegen 0:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld mit zwei weiteren Insassen die Breitenstraße und bog anschließend nach rechts in die Dudenstraße ein. Aus noch unbekannten Gründen wich der 20-Jährige einem dort am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden Fahrzeug aus, verlor vermutlich hierdurch die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem abgestellten Fahrzeug einer 41-jährigen Hersfelderin und einer Hausfassade. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld,

VB

Verkehrsunfallflucht

Mücke. Am Donnerstag (21.09), gegen 14:45 Uhr, kam es auf der Bernsfelder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Radlader in Richtung Ortsmitte Nieder-Ohmen. Dabei stieß er aus noch unklarer Ursache gegen einen am Fahrbahnrad in einer Parkbucht geparkten Renault Captur. Das Auto wurde in der Folge des Aufpralls noch gegen einen davor geparkten Ford Edge geschoben. An beiden Autos entstanden circa 6.000 Euro Gesamtsachschaden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Alsfeld

