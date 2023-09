POL-OH: Polizei sucht Eigentümer von Herkules-Pedelec

Fulda (ots) - Eichenzell. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (26.09.) in ein Sportlerheim in der Goldbachstraße im Ortsteil Rönshausen ein. Die Täter hebelten die Zugangstür zum Gebäude auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Spirituosen im Wert von mehreren hundert Euro und hinterließen circa 4.000 Euro Sachschaden. Auch eine Gartenhütte auf einem Grundstück in der ...

mehr