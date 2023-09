Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim und Gartenhütte

Fulda (ots)

Eichenzell. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (26.09.) in ein Sportlerheim in der Goldbachstraße im Ortsteil Rönshausen ein. Die Täter hebelten die Zugangstür zum Gebäude auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Spirituosen im Wert von mehreren hundert Euro und hinterließen circa 4.000 Euro Sachschaden.

Auch eine Gartenhütte auf einem Grundstück in der Goldbachstraße - in der Nähe des Sportlerheims - wurde in der Nacht zu Dienstag (26.09.) zum Ziel Unbekannter. Nachdem die Täter die Hütte aufgehebelt hatten, stahlen sie mehrere Angelruten und ein zulassungsfreies Luftdruckgewehr im Gesamtwert von rund 250 Euro. Es entstand rund 50 Euro Sachschaden.

