Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Toyota auf Mercedes geschoben und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend wurden die Polizei Kaiserslautern in die Carl-Billand-Straße gerufen. Vor Ort stellten die Beamten zwei beschädigte, parkende Autos fest. Ein Toyota wies Schäden an der Front und am Fahrzeugheck auf. An einem Mercedes war die Front beschädigt. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Nach Rekonstruktion der Beamten hat der Flüchtige vermutlich beim Einparken den Toyota rückwärts auf den dahinterstehenden Mercedes geschoben. Der Verantwortliche notierte zwar eine Telefonnummer auf einem Zettel, fuhr jedoch ohne sich um den Schaden weiter zu kümmern weg. Durch die Beamten wird der entstandene Sachschaden auf circa 7500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.

Wichtige Info: Nach dem Gesetz muss man an der Unfallstelle warten, damit die Unfallbeteiligung festgestellt werden kann. Ist der andere Unfallbeteiligte nicht vor Ort, empfiehlt es sich direkt an die Polizei zu wenden. Einen Zettel zu hinterlassen, der womöglich nicht gefunden wird oder verloren gehen kann, genügt nicht. Was nach einem Unfall zu tun ist, finden Sie unter https://s.rlp.de/gpP8H auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell