Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen parkte eine 26-Jährige aus Kaiserslautern ihren grauen 3er BMW auf einem Parkplatz eines technischen Dienstleisters in der Merkurstraße. Als sie am späten Nachmittag wieder zurück an ihren Wagen kam, stellte sie an ihrer vorderen Stoßstange einen frischen Unfallschaden fest. Vermutlich streifte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den BMW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend vom Unfallort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell