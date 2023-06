Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Junge bei Unfall verletzt (31.05.2023)

Engen (ots)

Ein Junge hat sich bei einem Unfall am Mittwoch am frühen Abend auf der Engelbrechtstraße verletzt. Der 7-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf ein geparktes Auto auf, stürzte und verletzte sich am Arm. Ein Rettungswagen brachte den Buben zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand durch den Aufprall geringer Sachschaden.

