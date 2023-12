Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 08.-10.12.2023

Wilhelmshaven (ots)

Zeugen gesucht ! Person auf Fahrbahn angefahren, Verursacher fährt weiter

Am Samstag, gegen 13:40 Uhr, wurde auf der Flutstraße in Höhe Haus-Nr. 143, ein 26 Jahre alter Mann von einem weißen Transporter mit Oldenburger-Kennzeichen angefahren, als dieser an der Fahrertür seines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw stand. Dabei wurde er zu Boden gerissen und verletzte sich am Arm. Der Transporter setzte seine Fahrt in südliche Richtung fort, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Der rechte Außenspiegel des Transporters wurde dabei durch den Anstoß abgerissen. Der Fußgänger wurde dem Klinikum zugeführt. Etwaige Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell