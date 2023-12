POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen einem Kraftfahrzeug und einem Pfau in Schortens

Varel (ots) - Am Vormittag des 05.12. kam es aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse zu mehreren Unfällen im Zuständigkeitsbereich des PK Varel. U.a. stürzte eine 13-Jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad auf der Arngaster Str. in Varel auf dem Weg zur Schule. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht am Kopf. Das Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt. Gegen 08:30 kommt ein 19-Jähriger Autofahrer aus Bockhorn in der Dorfstraße in Bockhorn mit seinem PKW ...

mehr