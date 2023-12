POL-WHV: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schortens (ots) - Am Montag, 04.12.23, in der Zeit zwischen 08:00 -17:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Amselweg in Schortens. Die Täterschaft verschaffte sich Zutritt in das Haus, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. Es wurde Bargeld entwendet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise: Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben ...

mehr