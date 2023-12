Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Varel vom 01.12.-03.12.2023

Wilhelmshaven (ots)

26316 Varel

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Samstag, 02.12.2023, kam es gegen 19:30 Uhr in der Koppenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 20-jährige Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache einen parkenden Pkw touchierte. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Beifahrer leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die entstandenen Sachschäden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen wird auf 9000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Am Samstag, 02.12.2023, gegen 18:05 Uhr, fuhr der Unfallverursacher mit seinem Pkw von dem Parkplatz eines Discounters in der Hafenstraße auf die Straße und erfasste dabei einen Fußgänger auf dem Gehweg. Der 40-jährige Fußgänger aus Varel wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Varel zu melden.

