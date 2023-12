Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der PI Wilhelmshaven vom 01.12.-03.12.2023

Wilhelmshaven (ots)

Dachbodenbrand mit Gebäudeschaden

Am Samstagabend, gegen 18:54 Uhr, kam es zu einem Dachbodenbrand in der Rheinstraße in Wilhelmshaven. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es kam zu keinen Personenschäden. Der brandbetroffene Dachboden sowie einige Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus waren in Folge des Feuers und der damit einhergehenden Rußentwicklung unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Der unmittelbare Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Containerbrände / Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Tatzeitraum von ca. 01:30 Uhr bis 04:30 Uhr zu insgesamt drei Containerbränden in der Tilsiter Straße, Peterstraße und Bremer Straße. Dabei wurden Altpapier-/Restmüllcontainer in Brand gesetzt. Diese wurden durch die verständigte Feuerwehr abgelöscht. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Beobachtungen an den unmittelbaren Brandorten wahrgenommen haben, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Verkehrsunfallflucht / Zeuge gesucht

Am Freitagabend ereignete sich im Tatzeitraum zwischen 17:00-18:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Flutstraße in Wilhelmshaven. Hierbei wurde ein parkender Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Pkw am vorderen rechten Stoßfänger beschädigt. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Ein Zeuge hat den Verkehrsunfall beobachtet. Dieser hinterließ dem geschädigten Fahrzeughalter einen Hinweiszettel an der Windschutzscheibe, dieser war aufgrund der vorherrschenden Witterungsbedingungen nicht mehr lesbar. Der Zeuge wird gebeten sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntagmorgen, gegen 03:05 Uhr, wurde bei einem 48-jährigen Pkw-Führer bei einer Verkehrskontrolle in der Ebertstraße ein Atemalkoholwert von 2,82 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge.

